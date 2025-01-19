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住處傳異味…新北獨居男赤裸倒臥浴室 遺體浸積水嚴重腐爛長蛆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1名獨居的43歲王男，多日未外出且住處傳出異味，鄰居發覺有異報警。警方與救護人員獲報到場，破門進入赫然發現王男赤裸倒臥浴室地板深約10公分積水中，全身腐爛長蛆死亡多時，採證後確認並無外力，將擇期解剖釐清死因。

據了解，死者王男無業，獨自居住在板橋區中山路1棟公寓4樓，王男母親日前過世，他靠著母親遺產維生。日前鄰居聞到不明惡臭，四處尋找皆未找到從何處傳出，後來驚覺王男已許久未曾露面立即報警。

轄區警方獲報聯繫里長與王男哥哥到場，經王男哥哥同意後由消防人員破門，一進屋內就發現客廳地面上滿是積水，還傳來濃厚屍臭味，警方及消防人員經查看後發現浴室水龍頭未關，王男赤裸倒臥浴室地板深約10公分積水中，全身已嚴重腐爛長蛆明顯死亡，死亡時間至少半個月。

警方鑑識人員採證後發現王男身上並無明顯外傷，也未發現外力介入之跡象，警方依規定報請檢察官相驗後，將擇期解剖以釐清王男確切死因。

海山警方與救護人員破門進入後發現王男明顯死亡，圖為海山分局外觀。圖／本報系資料照
海山警方與救護人員破門進入後發現王男明顯死亡，圖為海山分局外觀。圖／本報系資料照

新北 死亡 浴室

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