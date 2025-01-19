等紅燈遇死劫…24歲網紅攝影師遭追撞亡 父致歉：工作約定無法完成

屏東縣24歲陳姓男子是廟會攝影師，19日凌晨行經屏東市復興南路一段停等紅綠燈時，卻遭後方疑疲勞駕駛的魏男撞死。陳男父親在兒子臉書悲痛說明兒子車禍死訊，也抱歉兒子生前與大家工作及約定無法按時完成，表達最深歉意。

陳男是屏東廟會界知名攝影師，活躍屏東各大廟會，因為人友善、待人有禮，今上午陳男父親在兒子的社群臉書發文，告知今凌晨兒子遭汽車追撞車禍身亡，親友震驚與哀傷。

根據附近監視器畫面，魏姓男子先撞上行進中機車，之後高速撞上停等紅綠燈陳男，陳男被撞飛翻滾一圈後重擊落地，當場OHCA無生命跡象，送醫不治。

陳父在兒子臉書發文說，兒子在屏東市棒球路被汽車從後方追撞車禍身亡，「非常抱歉生前與大家的工作以及約定無法按時完成，在此向所有的客戶表達最深的歉意」。

後續家屬也在陳男臉書發文提到，感謝大家關心，經檢察官及法醫相驗，有涉及刑事責任問題的釐清，所以告別式日期暫時無法確定，並說明陳男停靈位置等，懇辭各界花圈花籃祭品，誠心希望大家來陪陪他。

警方調查，車禍發生今天19日凌晨12時56分，肇事37歲魏男開車行經屏東市復興南路一段外側快車道向南行駛，魏男稱疲勞駕駛，先追撞同向行駛機車騎士35歲黎女，再追撞在路口停等紅綠燈的24歲機車騎士陳男。黎女輕傷，陳男OHCA無生命跡象，兩人均送醫，陳男不治，黎女輕傷。