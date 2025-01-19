澎湖檢巡查獲漁船走私 起出市價4百萬蒲燒鰻魚

農曆年關將屆，私梟又蠢蠢欲動。澎湖地檢與海巡署第七岸巡隊昨天聯手在金吉利168號漁船魚艙內查獲有5000公斤的蒲燒鰻魚成品，許姓與李姓2名船員今晚以新台幣35萬和10萬元交保。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊外垵安檢所昨天在執行入港的金吉利168號漁船船艙內安檢勤務時，意外在船艙內發現未經檢疫的500箱（每箱10斤）保麗龍紙箱的蒲燒鰻魚成品，市值400萬元，人船依法查扣。

第七岸巡隊指出，金吉利168號漁船是18日上午自外垵報關出海，昨晚近10時返港，船上有許姓與李姓2名台籍船員與2名印尼漁工，依懲治走私條例移送偵辦。

澎湖地檢署今晚完成訊問後，認無羈押必要，許姓與李姓2名船員，分別諭知以35萬元和10萬元具保候傳，2名印尼漁工則責付仲介，並持續深入追查。