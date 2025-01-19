遲到就罰撐體？新北某公幼疑做不當處罰 園方：大肌肉訓練

新北市某公立附幼遭家長在社群貼文投訴，疑似因學童遲到就會遭做撐體的不當處罰。教育局表示，園方稱是大肌肉訓練，教育局將啟動調查，若查證有不當對待幼生屬實，絕不寬貸。

新北市某公立附幼被家長在臉書（Facebook）社群貼文投訴，指園方疑似對遲到幼生有不當體罰行為，只要孩子遲到，就會被老師處罰撐體。

貼文稱，有人看到孩子被老師坐在小腿上，要小朋友撐完「聽我說謝謝你」「手指歌」「幸福的孩子愛唱歌」及「勇氣大爆發」等4首歌，時間加起來超過10分鐘。引起網友熱烈留言。

有網友說，小孩都由爸媽送去的，根本無法控制幾點能抵達，「要懲罰也是叫家長來撐牆」。也有人留言「這太扯了」小孩子都還在發育中。

教育局回應，根據園方回報稱民眾於社群平台投訴內容為不同班級的不同活動。園內其中一班級為鼓勵幼生準時上學，如遲到需進行小牛推車撐體大肌肉訓練1分鐘（學生採爬地姿勢，由他人協助將兩隻腳抬高），於實施1次後已未再實施。

園方還說，另一班級針對幼生實施大肌肉訓練的撐牆活動，皆有考量幼童身心情形，僅有協助穩定幼生姿勢，無強坐幼生或強迫情形。

教育局表示，將於20日到園稽查了解，啟動相關調查程序，若查證有不當對待幼生屬實絕不寬貸，將嚴懲行為人最重新台幣60萬元罰鍰，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。