陸戰隊中尉疑遭霸凌輕生？2年後連長現身上香 家屬再盼釐清真相

陸戰99旅一名鄭姓中尉去年在營內輕生，家屬質疑遭霸凌，對時任連長提告，檢方偵結不起訴，家屬盼重啟調查釐清真相。對此，軍方表示，尊重司法判決並持續關懷及協助家屬。

海軍陸戰隊99旅一名鄭姓中尉去年9月在營內輕生，家屬質疑可能遭時任連長的江姓男子霸凌，以江男涉犯長官凌虐部屬致死等罪嫌提出告訴，經高雄地檢署偵查終結，以江男罪嫌不足，不起訴處分。

家屬聲請再議遭駁回，後續向高雄地方法院聲請自訴，認為江男命死者連續3週揹值星官，造成死者身心壓力過大，涉犯長官凌虐部屬致死等罪嫌，經法官審酌，認為檢方認事用法並無違誤，裁定駁回。

江男今天到高雄市軍人忠靈祠燕巢園區向死者及死者家屬致歉，並承諾未來3年將在死者冥誕及忌日時陪同祭拜，但死者親友表示，江男事隔近2年間從未主動向死者或死者家屬致意，而軍方也只對江男記申誡1次，且江男今天會到忠靈祠，是因為遭前部屬提出違反長官職責告訴，要與對方簽和解書。

鄭姓中尉的母親今天接受媒體聯訪指出，時任國防部長邱國正曾承諾找出真相還給家屬公道，時至今日近2年仍無聲無息，都是家屬自己找資料及兒子的生前證據，國防部應給家屬一個交代，並希望司法或監察單位重新審視此案，也呼籲有類似遭遇的家屬能站出來，一起為孩子討公道。

海軍陸戰隊指揮部晚間透過訊息表示，全案不起訴處分定讞，尊重司法判決結果，將持續關懷家屬及溝通，妥適協處。

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