怎麼撞的？台中勤美商圈車禍 計程車騎上BMW休旅車引擎蓋釀1傷

台中市勤美商圈在今天晚間6時許，發生一起計程車撞上BMW休旅車的事故，目擊民眾發現，計程車直接「騎上」BMW休旅車的左邊引擎蓋上，引發議論「怎麼撞上的」，警方已到場調查，排除該起事故，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，曾姓男子（39歲）當時駕駛BMW休旅車，要從勤美商圈前的公益路一段往英才路方向行駛，而王姓男子（50歲）則是駕駛計程車在公益路一段外側車道，同向往英才路方向行駛，兩車發生碰撞後，計程車的右前輪騎上BMW左前引擎蓋上。

警方到場調查，二人都無酒精濃度，初判是當時BMW休旅車要起步時往外側車道，撞上直行計程車，才會把計程車撞上引擎蓋，此案造成計程車駕駛腰部受傷，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。