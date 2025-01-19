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里港防汛道路2砂石車疑會車擦撞 衝出路邊摔落邊坡1死

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉防汛道路往高樹方向，今下午3點半兩輛砂石疑會車擦撞，54歲賀男駕駛砂石車衝出路邊摔落邊坡，車頭全毀，賀男受困車內近3小時，調派兩輛大型吊車，消防人員最後破壞車體，賀男被救出已明顯死亡；另輛砂石車駕駛林男未受傷。

屏東縣消防局今下午3點33分接獲報案，土庫堤防砂石車掉落邊坡車禍，出動6車12人，砂石車業者調度2輛大型吊車救援，現場直至傍晚6點20分，消防人員最後破壞車體救出受困司機54歲賀男，明顯死亡。

警方調查，60歲林男駕駛砂石曳引車（空車）由里港鄉防汛道路由東北往西南直行，54歲賀男駕駛砂石曳引車（空車）由里港鄉防汛道路由西南往東北直行，雙方駕駛行經事故地點疑會車時發生擦撞，賀男駕車衝出路邊掉落堤防，車頭全毀。

砂石車另名駕駛林男未受傷。賀男死亡無法酒測，林男經酒測後並無飲酒，警方調查釐清肇事原因。

警方呼籲，駕駛車輛須注意車前狀況，勿超速行駛，會車時須保持適當行車間距及前後車輛距離，以免發生意外。

屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今下午發生砂石車防汛道路會車時，賀男駕駛砂石車翻覆衝出路邊掉落堤防，賀男受困近3小時，救出後明顯死亡。記者劉星君／翻攝

屏東縣 曳引車 死亡 砂石 車禍

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