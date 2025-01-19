因機械故障失去動力 一船5人在台南二仁溪外海域漂泊

台南市二仁溪外1.8浬處海域今午傳出有艘自用小船，因機械故障失去動力漂泊在海域上，海巡署艦隊分署第四海巡隊接獲通報後，立即派遣海巡艇前往救援，所幸船上5人均無立即危險，海巡抵達後也協助船隻拖回興達港泊靠，結束一場海上驚魂記。

第四海巡隊指出，今中午約12點半接獲第六巡防區指揮部通報，一艘高雄籍的自用小船漂蕩在二仁溪外1.8浬處海域，船上載有5人，疑因機械故障失去動力，隨即派遣海巡艇前往救援，約在12點50分發現船隻。

第四海巡隊表示，該船長在船隻機械故障導致失去動力後，曾多次聯繫友船未果，而考量現場海域海象不佳，且船身搖晃嚴重隨時有翻覆之虞，為確保人船安全優先，隨即協助拖帶該船，約在下午1點40分安返興達港泊靠。

第四海巡隊也呼籲，時值冬季海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必先行檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，應盡速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員會第一時間趕赴現場救援，確保民眾生命財產安全。