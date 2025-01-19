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張錦豪參加魷魚遊戲湊錢？警與民代合作 宣導AI變臉詐騙

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

「Deepfake深偽技術」又稱AI換臉、AI變聲已隨手可用，只需滑鼠點擊就能擷取民意代表、影劇明星、歌手偶像等知名人士的臉部特徵，並被用於假交友、詐騙廣告或假新聞等非法用途。新北市議員張錦豪與警方合作，化身魷魚遊戲參賽者向民眾湊錢，提醒民眾不要相信這類詐騙手法。

「你好，我是張錦豪議員，為了選民服務，來解決陳情人的債務，我現在正參加魷魚遊戲，還差5000元就能湊錢離開這裡，我的支付寶號碼是XXXXXXXXX，你現在幫忙我，我承諾解決你提出的任何新北市政問題，並與你合照放在我的FB粉專以示感謝，希望你能幫助我。」

金山警分局今天表示，近期網路上流傳張錦豪議員穿魷魚遊戲綠色運動服的大頭照，並有對話截圖指出，希望有人能湊錢幫他離開遊戲，還留有支付寶號碼，有不少民眾詢問，其實這是警方與民代合作的宣傳手法，不是真的要湊錢，這是最新的詐騙招術。

張錦豪說，這是他與金山警分局合作，共同推動AI換臉的識詐宣導活動，除凸顯AI換臉的普及與風險，更提醒市民朋友勿輕信網路流傳的名人影像，絕對不可輕易匯款過去。

金山警分局表示，AI換臉、AI變聲已隨手可用，只需滑鼠點擊就能擷取民意代表、影劇明星、歌手偶像等知名人士的臉部特徵，並被用於假交友、詐騙廣告或假新聞等非法用途。

金山警提醒，接獲類似訊息，「保持理性」、「小心查證」、「165核實」反詐三步驟，一定要照做，眼見不一定為憑，如接到通知匯款電話或視訊影像，可撥打165反詐騙專線求證。

新北市議員張錦豪參加魷魚遊戲要選民湊錢？假的拉，金山警分局與民代宣導，民眾小這種AI變臉詐騙手法。圖／金山警分局提供
新北市議員張錦豪參加魷魚遊戲要選民湊錢？假的拉，金山警分局與民代宣導，民眾小這種AI變臉詐騙手法。圖／金山警分局提供

張錦豪 詐騙 議員

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