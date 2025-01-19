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高雄24歲女機車騎到沒油手機又沒電 警一舉動讓她哭了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高姓女子16日晚間下班騎機車返家，行經高市中山四路與五甲路時，機車突拋錨，檢查發現忘了加油，因手機沒電，向路口指揮交通的員警求助，警方擔心高女低溫下著涼，到加油站買油，順利發動機車，暖舉讓高女感動落淚，贈巧克力感謝。

前鎮警分局指出，家住小港區的24歲高姓女子，16日晚間下班後騎機車返家，行經中山四路與五甲路口時，機車突然停住發不動，檢查發現原來是忘了加油，機車騎到沒油。

高女當下想打電話請親友幫忙，卻發現手機沒電，焦急下，見路口有員警正指揮交通，向執勤中的李姓員警求助，李員見天氣寒冷，擔心聯繫拖吊車後，一來一往拖延時間，即使高女親友趕來也耗時，於是決定節省時間，先前往加油站買汽油，協助高女將機車發動。

李員的暖舉，讓高女感動落淚，一度要拿出一百元還警方，李員推卻說，沒那麼多錢，高女又請李員收下50元，李婉拒，並要求她快回家休息保暖，後高女拿出袋子裡的巧克力堅持酬謝，李員才收下，並叮嚀高女小心騎車返家。

高姓女子16日晚間下班騎機車返家，行經高市中山四路與五甲路時，機車沒油拋錨，手機又沒電，向路口指揮交通的員警求助，警方幫忙到加油站買油，順利發動機車，暖舉讓她感動落淚。記者石秀華／翻攝
高姓女子16日晚間下班騎機車返家，行經高市中山四路與五甲路時，機車沒油拋錨，手機又沒電，向路口指揮交通的員警求助，警方幫忙到加油站買油，順利發動機車，暖舉讓她感動落淚。記者石秀華／翻攝
高姓女子16日晚間下班騎機車返家，行經高市中山四路與五甲路時，機車沒油拋錨，手機又沒電，向路口指揮交通的李姓警員求助，李員幫忙到加油站買油，順利發動機車，高拿錢還給李員遭婉拒。記者石秀華／翻攝
高姓女子16日晚間下班騎機車返家，行經高市中山四路與五甲路時，機車沒油拋錨，手機又沒電，向路口指揮交通的李姓警員求助，李員幫忙到加油站買油，順利發動機車，高拿錢還給李員遭婉拒。記者石秀華／翻攝

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