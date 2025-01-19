保時捷沒油卡國道…拒拖吊堅持「等親友送油」 法院判刑下場曝光

羅姓女子去年五月晚間開保時捷名車北上行經國道一號湖口段，羅竟無視車輛儀表板加油警示燈，逕自將車開至沒油拋錨在中線車道。警方獲報到場，羅不但無視對方規勸堅持不拖吊，非要等親友到場送油，過程中還向警謊報身分簽單，由於羅佔據車道1小時造成嚴重回堵，離譜行徑遭警法辦；新竹地院審理終結，依公共危險、偽造文書等罪判刑。

法官調查，家住新竹的羅姓女子（50歲），去年5月12日晚上10點，駕駛保時捷載妹妹出門，因油料耗盡，導致直接在中線車道熄火，由於羅女不滿拖吊業者索費過高，也避免車輛因拖吊受損，執意要等待親友到場送油。

警方獲報到場勸導，羅女仍不聽從，更拒絕拖吊，直到親友送汽油至現場為保時捷加油，最後她才開車離去，當下已經造成後方車輛嚴重回堵好幾公里，更占據車道長達1小時9分鐘，離譜行徑遭警法辦。

此外，羅女還謊報妹妹的身分簽單，她向警方供稱是一時緊張，才會錯報妹妹的年籍資料給員警舉發違規。法官調查，羅女在違規單「收受人簽章」欄中偽造署名，並告知其身分證號、出生年月日為，隱匿身分逃避行政處罰，已足表示羅女冒用其妹名義收受該通知單，損害羅女胞妹、警察機關、公路監理機關對交通事件處罰的正確性，應屬行使偽造文書。

對此，羅女否認有公共危險、偽造文書等犯行，供稱她已與警察交通大隊溝通，當時說好可以給她1小時，且妹妹的男友已送油過來，未讓拖吊業者協助，主因是拖吊業者原先喊1500元，卻就地起價又說3千至5千元。針對報錯身分，她解釋，當時一時緊張，且身上剛好有妹妹的證件，才會報妹妹的身分證字號給警員。

法官審酌，羅女在晚間駕駛車輛，因油料耗盡而停駛在高速公路中線車道，後方沒有依規放置警告標示，國道警察到場後，也不聽從警察勸導盡速移置車輛，拒絕配合拖吊，其行為不僅潛藏釀生交通事故的高度風險，對於道路交通安全危害甚鉅。

最後法官依公共危險罪處有期徒刑5月；又犯偽造文書罪處有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，易科罰金18萬，全案可上訴。