聽新聞
0:00 / 0:00
退休教職、經商女投資被騙千萬 詐團車手落網自稱幣商
台北市徐姓、傅姓女子分別被詐騙集團以投資泰達幣騙走453萬、700萬元，警方查獲詐團車手黃姓、兩名陳姓男子，查出向被害人稱代購或交易虛擬貨幣，詢後依詐欺罪、洗錢防制法函送。
警方調查，詐團以投資泰達幣行騙，退休教職人員55歲徐姓女子瀏覽臉書假投資廣告，加入LINE群組，面交403萬元、匯款50萬元，上月27日報案；經商46歲傅姓女子在IG被網友慫恿投資，加入LINE群組，面交700萬元，本月2日報案。
北市大安警分局敦化南路派出所追查，28歲黃姓男子向徐取款，28歲陳姓、33歲陳姓男子向傅取款，本月12日通知到案。黃男稱依指示取款，不知是詐騙，兩名陳男自稱幣商，從事虛幣交易。
警方表示，洗防法第6條修正，增訂洗錢防制登記制及非法業者刑事責任，去年11月30日施行，未依規向金管會完成洗錢防制登記，不得提供虛擬資產服務，違反處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言