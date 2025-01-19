退休教職、經商女投資被騙千萬 詐團車手落網自稱幣商

台北市徐姓、傅姓女子分別被詐騙集團以投資泰達幣騙走453萬、700萬元，警方查獲詐團車手黃姓、兩名陳姓男子，查出向被害人稱代購或交易虛擬貨幣，詢後依詐欺罪、洗錢防制法函送。

警方調查，詐團以投資泰達幣行騙，退休教職人員55歲徐姓女子瀏覽臉書假投資廣告，加入LINE群組，面交403萬元、匯款50萬元，上月27日報案；經商46歲傅姓女子在IG被網友慫恿投資，加入LINE群組，面交700萬元，本月2日報案。

北市大安警分局敦化南路派出所追查，28歲黃姓男子向徐取款，28歲陳姓、33歲陳姓男子向傅取款，本月12日通知到案。黃男稱依指示取款，不知是詐騙，兩名陳男自稱幣商，從事虛幣交易。

警方表示，洗防法第6條修正，增訂洗錢防制登記制及非法業者刑事責任，去年11月30日施行，未依規向金管會完成洗錢防制登記，不得提供虛擬資產服務，違反處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。