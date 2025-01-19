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2男酒後KTV鬧事警噴辣椒水 急診室再恐嚇護理師遭判刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

周姓、陸姓兩男前年12月6日晚間，因在KTV鬧事被警方噴灑辣椒水，隨後到部立基隆醫院急診室就診。2人因不滿護理師態度，對一名護理師恐嚇、咆哮，基隆地院法官依違反醫療法，分別判處周、陸兩男有期徒刑2、3月，得易科罰金。

基隆地院判決書指出，周男、陸男民國112年12月7日凌晨1時許，在衛生福利部基隆醫院急診室內，因遭員警噴灑辣椒水而接受醫護時，陸因不滿一名護理師的態度，對護理師咆哮，周見狀，也一起加入咆哮。

周、陸2人，一邊以手指櫃檯內的護理師，一邊衝向櫃台，後來被在場不知名的女子拉住2人的手，向後拖拉後才制止其行為。但陸又再度手指護理師，並衝向櫃檯，幸好被在場的醫院一名工友攔阻，周仍在場咆哮。

陸、周不斷以咆哮式的言語及手指，並衝向護理師的舉止，以恐嚇方法，妨害護理師執行醫療業務，造成現場的混亂，其他醫事人員報警，員警趕至，將2人帶回偵訊，坦承在醫院對護理師咆哮等行為，經檢方依違反醫療法起訴。

法官審酌2人在醫院急診室內，以恐嚇方式，妨害正在執行檢傷急診職務的護理師，影響對其他患者醫療行為品質，破壞醫療環境與醫事人員執行醫療業務之安全保障，更損害醫病關係，且嚴重影響對其他患者醫療之安全，情節嚴重。考量周男、陸男犯後均坦承犯行，分別判處有期徒刑2、3月，可易科罰金。

2男酒後KTV鬧事警噴辣椒水，急診室再恐嚇護理師遭判刑。記者游明煌／翻攝
2男酒後KTV鬧事警噴辣椒水，急診室再恐嚇護理師遭判刑。記者游明煌／翻攝

KTV 基隆 恐嚇 患者 護理師

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