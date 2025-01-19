桃園連2起自撞！公車司機疑身體不適 撞民宅釀1傷6車毀
桃園市八德區連續發生2起自撞車禍，昨傍晚一名公車司機行經八德區介壽路一段，疑身體不適撞上路邊民宅，造成1人輕傷、6輛機車毀損；今上午一名計程車司機同樣疑因身體不適自撞路邊電線桿，沒有大礙，2人酒測值均為0，肇事原因待釐清。
八德警方指出，54歲李姓公車駕駛昨晚6點05分行經八德區介壽路一段366號前，疑因身體不適，車輛由內側車道偏移至對向車道，撞擊路旁民宅後停止，現場造成1人輕傷，6輛機車受損，公車司機經酒測呼氣值為零，詳細肇事原因尚待釐清。
結果今上午8點44分，一名68歲廖姓計程車駕駛行經八德區介壽路一段627號前，疑似也因身體不適，車輛偏移撞擊路旁電線桿，警方獲報後立即趕往現場處理並施以交管。廖姓駕駛無明顯外傷，經對駕駛實施酒測，酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲，駕駛車輛上路，務必注意自身身體狀況，以維護道路交通安全。
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