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高市特搜大隊甫成立2天 國道懸空救援命懸一線貨車司機

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，剛成立2天的高市特搜人員銜命搶救，破壞車體，以繩索懸空驚險救援命懸一線的盧男，成功垂吊至地面送醫搶救。

高市特搜大隊甫成立2天，完成首件出勤成功救援案例，大隊長蘇裕銘表示，今天凌晨獲報後，大隊派出5名特搜人員於凌晨2時45分許抵達現場，經評估後發現，車輛所在位置部分懸空有墜落平面道路的高風險，駕駛盧男雖意識清醒，但因雙腿骨折劇痛，且大腿被扭曲車體夾住無法自行脫困。

蘇裕銘指出，救援人員在現場評估後，為防止車頭隨時可能從高空墜落，先利用救助器材車找到固定點後，準備救援繩索進行吊掛作業。

由於貨車車頭扭曲變形，加上盧男受困，只容一名特搜隊員進入的空間，隊員經吊掛進入駕駛艙內，先將受困的盧男以安全掛接固定，再使用油壓撐開器解救盧男被夾困的右大腿。

盧男完成脫困後，特搜人員先剪開他的安全帶，通過繩索將駕駛吊掛下送至平面道路，後將盧男交由現場待命的救護人員救治後送醫治療，整個救援過程花了約1小時的時間。

國道警察第五大隊調查，盧姓男子（35歲）今天凌晨2時26分許駕駛滿載蝦皮貨物包裹的貨車，行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，不明原因撞擊分向桿及槽化線分向設施，巨大撞擊力，造成車斗後方的包裹散落一地，部分包裹飛落至高約4層樓高的平面道路。

事故發生後，由於貨物包裹在國道散落一地，造成林姓男子（48歲）及王姓男子（22歲）駕駛的轎車閃避不及，輾壓掉落包裹發生碰撞，2人無大礙。

蝦皮貨車車頭被撞爛，半個車身卡在國道高架兩側懸空空間處，盧男當場肋骨骨折、身體及手腳多處擦挫傷，所幸身上有繫安全帶，才未墜落地面。

盧男命懸一線，警消獲報趕抵現場，由於高空處搶救困難，消防局派出剛成立2天的特搜大隊5名成員至現場救援。盧男送醫後，因身體肋骨及雙腳骨折及，經施行手術後，仍住院治療。

盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，剛成立2天的高市特搜人員進行搶救。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，剛成立2天的高市特搜人員進行搶救。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市特搜人員進行搶救。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市特搜人員進行搶救。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內。圖／高市消防局特搜大隊提供

盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市特搜人員從空中和地面分頭搶救懸空受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市特搜人員從空中和地面分頭搶救懸空受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進扭曲變形的駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進扭曲變形的駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供
盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，高市一名特搜人員擠進駕駛座救援受傷受困的盧男。圖／高市消防局特搜大隊提供

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