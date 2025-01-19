台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

台中市七旬薛姓婦人在16日搭公車時，接到歹徒假冒銀行行員，謊稱她名下房地產被抵押借貸，要求婦人南下處理，薛婦掛掉電話跑到銀行求助，警員到場確認，薛婦遇到歹徒詐騙的話術，薛婦直接掛掉電話，跑到銀行求助是「正確決定」。

第三警分局正義所巡佐王坤煜、警員楊繩武，在16日接獲轄內銀行行員通報，七旬薛姓婦人疑遇到詐騙集團，警方到場時，薛婦十分著急，連忙要警員製作筆錄「我房子被盜刷了」，警方安撫薛婦情緒後，瞭解來龍去脈。

薛婦告知，她稍早搭乘公車時，接到一通未顯示號碼的電話，對方自稱是高雄某銀行行員，還稱她名下房地產遭人辦理抵押借貸，貸款為40萬元，要她趕緊到高雄處理，雖然對方要她「不要掛斷電話」，但她下公車在情急之下，還是將電話掛斷，跑到銀行求助。

警方聽完薛婦描述後，確認是歹徒詐騙陷阱，因為房屋抵押貸款雖非本人亦可能申辦，但前提是所有權人必須是配偶或直系親屬，且僅貸款40萬元的說法也不合理。

警方進一步確認，薛婦的土地所有權狀、身分證件都未遺失，經查詢地政事務所確認，房屋也未被設定抵押權，她這才如釋重負放下心中的大石。

警方直說，薛婦接到歹徒詐騙電話，第一時間掛斷電話，向具有公信力的金融機關查證，是「正確明智決定」，成功讓自己避開了一場可能的詐騙陷阱。

第三警分局長謝有筆說，詐騙集團常以偽裝成銀行客服、政府機關或其他專業身分，透過電話、簡訊或社交媒體，編造各種聳動理由，引起民眾恐慌，進而誘導受害者依指示交付財物。