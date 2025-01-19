合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

合歡山今清晨降雪且逢周末假日，民眾開心追雪，但執行雪季勤務的員警為確保民眾安全，就算寒冷仍堅守雪地。有臉書專頁今逗趣分享雪地警俏皮模樣，融化不少人，狂吸7千人按讚大呼「好可愛」、「辛苦了」，也讓這「警」色瞬間爆紅。

低溫加上水氣搭配，合歡山今清晨5時左右開始下雪，因雪勢不小又斷斷續續的，直至上午9時，武嶺、松雪樓一帶積雪約0.8至2公分，連鏟雪車都出動剷除路面冰雪；但也因今天是周末假日，不少民眾開心追雪，上山人車不少。

為確保追雪民眾安全，由警方組成的雪季勤務人員一早就集結上山值勤，就算寒冷仍堅守雪地，而群警執勤期間，巧遇臉書專頁「中橫路況交通資訊站」小編，熱心的小編也為辛苦的他們拍下照片紀錄，不料這合歡山「警」色卻瞬間爆紅。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」小編今逗趣貼文表示，「這次我也不知道…到底是怎麼一回事，莫名其妙按下快門後，照片就變成這個樣子惹。」文末也不忘標註「感謝冒著低溫守護用路人安全的你們」。

由於，堅守雪地執勤的員警同時比出大愛心，站C位的警察大哥開心比YA，難得展現俏皮模樣，融化了不少人的心，5小時內吸引逾7千人按讚，且讚數持續飆升，網友紛留言直呼「每位都好可愛」、「最可愛的警察杯杯」、「畫面超暖」等。