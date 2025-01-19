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屏東男子凌晨開車追撞2機車稱疲勞駕駛 釀騎士1死1傷
屏東縣37歲魏男今凌晨開車行經屏東市復興南路一段時，疑因疲勞駕駛，先撞上行進中機車騎士黎女，之後撞上路口停紅燈機車騎士陳男，陳男當場無生命跡象，送醫不治，黎女輕傷送醫，詳細待警方調查。
警方調查，車禍發生今19日凌晨12點56分，肇事37歲魏姓男子開車行經屏東市復興南路一段外側快車道向南行駛，魏男稱疲勞駕駛，先追撞同向行駛機車騎士35歲黎女，再追撞在路口停等紅綠燈24歲機車騎士陳男。黎女輕傷，陳男現場OHCA無生命跡象，兩人均送醫，陳男送醫不治，黎女輕傷。
汽車駕駛魏男與機車騎士黎女現場酒測值均為零，機車騎士陳男是否涉及酒駕，已送檢相關數據。警方也提醒，切勿疲勞駕駛，以免釀成憾事。
據了解，死亡的陳男是屏東廟會界知名攝影，活躍於各大廟會活動，為人友善、待人有禮，今上午死者的父親在死者的社群帳號發文，公布兒子在今天凌晨遭汽車從後追撞車禍身亡，親友震驚與哀傷。
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