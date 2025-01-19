公司尾牙喝太嗨醉嗆同事惹眾怒 新北男1打6全遭逮送辦

新北市1間公司昨晚在蘆洲1間餐廳辦尾牙，眾人聚餐結束後41歲張男因酒醉情緒失控竟大聲怒嗆其他同事，還持酒瓶砸傷38歲張男。被打傷的張男與其他5名同事立即與張男發生推擠拉扯。蘆洲警到場將7人帶回，詢後依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，蘆洲警方昨天晚間10時許接獲報案，在蘆洲區重陽一街一間宴會館發生爭吵糾紛。警方獲報趕抵現場，經詢問後得知41歲張男因酒醉後情緒失控，竟對38歲張男、52歲劉男、39歲黃男、25歲闕男、44歲黃男、40歲蔡男等6名同事嗆聲。