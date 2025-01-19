沙鹿民宅大火祖孫燒死 國中生兩兄弟一死一傷...學校明天輔導班級

台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，一對祖孫被燒死，另有3人受傷送醫，國中生兩兄弟一死一傷，哥哥受傷，他難過來不及拉住弟弟的手逃生，二人就讀的學校表示，明天上課時將對這對兄弟的班級進行心理輔導。

這對兄弟就讀同所國中，校方表示，吳姓兄弟在校表現正常，今天上午獲知消息後，校長、主任及家長會會長到醫院關心家屬，哥哥預計今天可出院；明天上課，將到這對兄弟的班級進行輔導，吳姓弟弟告別式將會到場致意，是否送上畢業證書給弟弟，校方研議中；台中市民政局長吳世瑋今天到醫院慰問家屬。

台中市沙鹿區今天清晨3點多發生民宅大火，消防隊員救出5人，有3人嗆傷，最後在2樓陽台找到阿公，在2樓廁所找到受困小孫子都已OHCA，送醫急救不治，2人都嚴重燒傷。