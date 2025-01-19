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沙鹿民宅大火祖孫燒死 國中生兩兄弟一死一傷...學校明天輔導班級

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，一對祖孫被燒死，另有3人受傷送醫，國中生兩兄弟一死一傷，哥哥受傷，他難過來不及拉住弟弟的手逃生，二人就讀的學校表示，明天上課時將對這對兄弟的班級進行心理輔導。

這對兄弟就讀同所國中，校方表示，吳姓兄弟在校表現正常，今天上午獲知消息後，校長、主任及家長會會長到醫院關心家屬，哥哥預計今天可出院；明天上課，將到這對兄弟的班級進行輔導，吳姓弟弟告別式將會到場致意，是否送上畢業證書給弟弟，校方研議中；台中市民政局長吳世瑋今天到醫院慰問家屬。

台中市沙鹿區今天清晨3點多發生民宅大火，消防隊員救出5人，有3人嗆傷，最後在2樓陽台找到阿公，在2樓廁所找到受困小孫子都已OHCA，送醫急救不治，2人都嚴重燒傷。

消防局火調人員和清水警分局偵查隊鑑識人員今天都進火場採證調查，初步發現一樓客廳嚴重燒毀，疑為起火點，1樓和2樓雜物多，屋內有金紙，屋外騎樓有一座大型金爐，據指出，屋主每月農曆初一和15會在金爐燒金紙，起火原因由火調人員調查中；警方今天報請檢察官相驗死因。

台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，消防局火調人員在場採證，屋外一座大型金爐也是調查重點。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，消防局火調人員在場採證，屋外一座大型金爐也是調查重點。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，台中市民政局長吳世瑋到醫院慰問家屬。圖／台中市民政局提供
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，台中市民政局長吳世瑋到醫院慰問家屬。圖／台中市民政局提供
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，消防局火調人員在場採證。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，祖孫燒死，消防局火調人員在場採證。記者游振昇／攝影

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