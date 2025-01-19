台中太平大貨車沿途漏油 害兩機車3人摔傷

台中市劉姓男子今天清晨駕駛大貨車，沿太平區永豐路往大里方向行駛時，因油箱管線脫離漏油，使道路沿途留下不少油漬，並導致兩輛機車行駛經過時相繼摔車，造成3人受傷。警方調閱監視錄影找到劉，依「道路交通管理處罰條例」第30-1條車輛機件設備脫落製單舉發，最高可處6千元罰鍰，他也應賠償傷者的治療費用和機車修理費。

據了解，今天清晨8時13分，楊姓婦人（31歲）騎機車載著5歲女兒沿永豐路往大里方向行駛時，在永豐路380號前打滑摔倒，另後方另輛機車接著亦同樣打滑摔倒。

楊婦因此四肢受輕微擦挫傷，幸女兒未受傷，而另輛跌倒的騎士則自行爬起離去。不過，警方調閱路段監視影像，還原事故發生經過後，已通知自行離去的騎士到場釐清經過。