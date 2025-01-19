蝦皮貨車國10自撞駕駛雙腳懸空 特搜垂吊救援畫面曝光

盧姓男子今天凌晨駕駛載運蝦皮貨物的貨車行經國10鼎金路段，突撞擊分向桿，車頭卡在高架道路兩側空間處，盧男肋骨、雙腿骨折卡車內，幸有繫安全帶才未從4樓高處墜落；特搜人員破壞車體，以繩索綁住盧男垂吊至地面送醫搶救。

國道警察第五大隊調查，盧姓男子（35歲）今天凌晨2時26分許駕駛滿載蝦皮貨物包裹的貨車，行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，不明原因撞擊分向桿及槽化線分向設施，巨大撞擊力，造成車斗後方的包裹散落一地，部分包裹飛落至高約4層樓高的平面道路。

事故發生後，由於貨物包裹在國道散落一地，造成林姓男子（48歲）及王姓男子（22歲）駕駛的轎車閃避不及，輾壓掉落包裹發生碰撞，2人無大礙。

蝦皮貨車車頭被撞爛，半個車身卡在國道高架兩側懸空空間處，盧男當場肋骨骨折、身體及手腳多處擦挫傷，所幸身上有繫安全帶，才未墜落地面。

盧男命懸一線，警消獲報趕抵現場，由於高空處搶救困難，消防局派出剛成立2天的特搜大隊5名成員至現場救援。

救援畫面被網友拍下，搶救畫面今天上午曝光，只見貨車遭撞擊的殘體卡在高空處搖搖欲墜，隨時都可能連人帶車往高處墜落，人命關天，隨後見消防特搜人員在高空中用繩索綁住受傷的盧男，地面同時鋪設充氣救生氣墊防墜落，最後以吊掛方式將人順利垂吊到平面道路送醫搶救。

盧男當時意識清楚，但身體肋骨骨折及手腳多處擦挫傷，右腳鮮血直流，送醫後，施行手術，住院治療。網友將搶救畫面PO上Threads，有網友替司機慶幸「好險車頭沒有從中間掉下去」、「命是撿回來的，還好沒有掉到橋下」。