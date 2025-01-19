五迷包普悠瑪花蓮聽五月天演唱 車廂唱歌乘客抱怨太吵

天團五月天「一路向東」公益演唱會昨天在花蓮玉里國小及市區兩地開唱，吸引破萬名五迷聆聽；今網路社群釋出一則影片，影片中一群包下普悠瑪列車的歌迷在包廂高唱偶像歌，還有人喊「一起唱」，過程被其他乘客拍下，抱怨被魔音吵醒。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指台鐵一輛往左營的列車，車上以某樂團歌迷在車廂內唱偶像的歌，後方睡到一半的乘客睡到一半，不滿被魔音吵醒，因此PO網抱怨。

影片中，有歌迷在車廂中起身，拿手機播放五月天的歌高聲唱歌，一旁還有女子拿著五月天「一路向東」公益演唱會的海報在車廂走動跟著唱，還要求包廂的歌迷「一起唱」。