五迷包普悠瑪花蓮聽五月天演唱 車廂唱歌乘客抱怨太吵
天團五月天「一路向東」公益演唱會昨天在花蓮玉里國小及市區兩地開唱，吸引破萬名五迷聆聽；今網路社群釋出一則影片，影片中一群包下普悠瑪列車的歌迷在包廂高唱偶像歌，還有人喊「一起唱」，過程被其他乘客拍下，抱怨被魔音吵醒。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指台鐵一輛往左營的列車，車上以某樂團歌迷在車廂內唱偶像的歌，後方睡到一半的乘客睡到一半，不滿被魔音吵醒，因此PO網抱怨。
影片中，有歌迷在車廂中起身，拿手機播放五月天的歌高聲唱歌，一旁還有女子拿著五月天「一路向東」公益演唱會的海報在車廂走動跟著唱，還要求包廂的歌迷「一起唱」。
鐵路警察局高雄分局表示，經查證，1月18日該列車是從新左營站開往玉里的普悠瑪專列包車，有8節車廂，是旅行社包下前往玉里參加五月天演唱會的乘客，列車上有旅行社負責管理，未賣票給一般乘客；警方並未接獲相關報案電話。
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