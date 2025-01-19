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影／白帽大盜行竊逢甲娃娃機店 破壞機台得手近6萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子涉嫌在去年底、今年初，分別到逢甲商圈的歡樂星商場內，行竊店家娃娃機台與兌幣機，造成店家損失約5.9萬元，店家報警後，也在社群網路公開相關影像，警方表示，已鎖定犯嫌，將依竊盜罪偵辦。

第六警分局西屯所在去年12月31日、今年1月8日分別接獲逢甲歡樂星商場的店家報案，稱店內娃娃機台與兌幣機遭竊賊破壞，行竊零錢與商品，造成5.9萬元損失。

警方擴大調閱監視器，鎖定涉案的郭姓男子（43歲），目前西屯所有獲報2案，將通知郭到案，依竊盜罪送辦，另外也將擴大清查，郭是否涉及其他類似竊案。

第六警分局長周俊銘說，114年加強重要節日安全維護工作期間，警方會加強肅竊勤務，絕對不允許不法行為挑戰公權力，誓言將不法分子通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市郭姓男子涉頭戴白帽在去年底、今年初在逢甲商圈的娃娃機店，破壞機台偷走現金、商品等財物。圖／摘自社會事新聞影音
台中市郭姓男子涉頭戴白帽在去年底、今年初在逢甲商圈的娃娃機店，破壞機台偷走現金、商品等財物。圖／摘自社會事新聞影音
台中市郭姓男子涉頭戴白帽在去年底、今年初在逢甲商圈的娃娃機店，破壞機台偷走現金、商品等財物。圖／摘自社會事新聞影音
台中市郭姓男子涉頭戴白帽在去年底、今年初在逢甲商圈的娃娃機店，破壞機台偷走現金、商品等財物。圖／摘自社會事新聞影音

娃娃機 監視器 竊盜

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