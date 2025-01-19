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南屯警與精機業者攜手 農曆年前為50戶弱勢送暖

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆新年將至，台中市第四警分局南屯所長邱量虔平時關心轄內弱勢家庭，近期與精密機械園區業者攜手，替轄內50戶弱勢、清寒家庭，送上善款跟白米等物資，希望弱勢居民能在農曆新年安心過年。

第四警分局指出，南屯所長邱量虔關心地方弱勢，轉介各界資源，已是地方公認「土地公」，近期精密園區協力企業廠商，共同為弱勢清寒民眾送上善款及白米物資，一共有50戶家庭受惠，這些家庭大都是長年獨居長者、因患病無力工作、生活環境欠佳等狀況，普遍經濟條件並不寬裕，雖然受有政府相關單位之協助，但平時能勉持度日已大不易。

四分局指出，為了讓他們在春節前夕能感受到社會的關懷，所長邱量虔與里長、管區員警、志工親自走訪，集結地方企業所捐贈的愛心發送至鄰里，以實際行動傳遞溫暖，讓民眾感受到社會的正能量

四分局長陳祥麟表示，2025年加強重要節日安全維護期間，警察除了維護治安，也肩負起守護弱勢的責任；感謝精密園區企業的愛心支持，此次善舉不僅彰顯了企業的社會責任，讓警民之間的連結更加緊密，共同為社會注入正向能量，共創平安家園。

台中市第四分局長陳祥麟、南屯所長邱量虔與精密機械園區業者攜手，在農曆年前替50戶清寒家庭送上物資。圖／第四警分局提供
台中市第四分局長陳祥麟、南屯所長邱量虔與精密機械園區業者攜手，在農曆年前替50戶清寒家庭送上物資。圖／第四警分局提供
台中市第四分局長陳祥麟、南屯所長邱量虔與精密機械園區業者攜手，在農曆年前替50戶清寒家庭送上物資。圖／第四警分局提供
台中市第四分局長陳祥麟、南屯所長邱量虔與精密機械園區業者攜手，在農曆年前替50戶清寒家庭送上物資。圖／第四警分局提供

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