影／沙鹿民宅大火燒死祖孫 國中生慟：與弟逃生沒拉緊

台中市沙鹿區一處民宅今天清晨發生大火，一對祖孫被燒死，其中男國中生要拉國小弟弟逃生時，火煙太大，哥哥往一樓屋外逃出，弟弟從一樓跑到二樓被燒死，哥哥拉弟弟的手無法拉緊，釀成一家5口2死悲劇，消防局火調人員上午已到火場採證鑑定起火原因中。

台中市消防局今天清晨3時47分獲報，沙鹿區星河路發生民宅火警，派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

報案鄰居張姓男子說，當時他和朋友在家聊天，清晨3時多聽到尖叫聲，他外出查看，看到起火屋的阿嬤站路口尖叫，他看到火勢很大，立即衝回家叫醒家人和鄰居逃生，很多鄰居幫忙滅火。

住隔壁另一名鄰居說，他聽到吵雜聲外出看，發現隔壁屋已大火濃煙密布，他和家人逃出，他後來看到屋主兒子從頂樓跨過小圍牆逃到隔壁第二戶民宅頂樓，鄰居立即上樓開門讓他從樓下逃生。

鄰居說，這戶人家做工地工程，常會帶工地物品回家，屋內外都有雜物，一樓神明廳有金紙和鞭炮，今天清晨大火不斷傳出鞭炮聲，持續很久。

據鄰居表示，火警發生後，看到屋內阿嬤和長孫逃到路口，二人神情焦急悲傷，長孫急著喊，他和弟弟在一樓要逃生，他往屋外逃，弟弟卻往二樓跑，他拉弟弟的手沒拉緊，弟弟送醫急救不治；鄰居說，這對兄弟感情很好，常在附近打球，發生不幸令人難過。

清水警分局表示，員警接獲報案趕赴現場時火勢大，造成民宅屋內燒毀，現場已有2人，屋主15歲長孫和屋主之妻64歲王婦自行脫困，屋內尚有3人，屋主71歲吳男、48歲兒子吳男、14歲小外孫受困，警消人員全力撲滅火勢搶救受困民眾，火勢5時撲滅。

最後清理火場在2樓陽台屋主吳姓男子，2樓廁所為14歲國中生，兩人搶救後不治，警方將報請台中地檢署相驗，