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高雄騎士趁紅燈狂要公車司機「下來喬」警方要找他聊聊
高雄一名機車騎士昨天騎經博愛二路與大順一路口時，與旁邊公車司機發生衝突，騎士狂譙司機要他「下來喬」，影片被後方車輛放上社群平台，引起網友熱議，鼓山警分局今表示未接獲報案，但騎士已違規，最高可罰3萬6千元。
網路社群今流傳一段影片，一名機車騎士趁紅燈時下車與公車司機對峙，騎士眼見司機不願搭理，不斷要對方「下來喬」，氣氛火爆，直到他後座的女乘客勸和，才走回機車離去。
影片流出後引起網友熱議，鼓山警分局今收到這段影片，不過目前尚未接獲相關報案。
警方調閱現場監視器初步了解，機車騎士無故於車道中下車行為，最高可處3萬6千元罰鍰。警方已著手調閱相關監視器畫面，並通知雙方駕駛釐清事實經過，並依規定舉發相關交通違規行為。
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