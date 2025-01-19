影／畫面曝光！台中騎士過路口 遭左轉廂型車撞飛半空

台中市歐姓男子在昨晚駕駛廂型車行經西區時，疑違規左轉，撞上當時騎機車直行的謝姓騎士，當場將謝撞飛半空中，機車碎片散落一地，幸好歐僅腿部擦挫傷，送醫治療後暫無生命危險。警方調查，雙方無酒精濃度，初判是一方違規肇事，詳細肇因待查。

經查，歐姓男子（32歲）在昨晚10時許，駕駛廂型車，由西屯路一段往文化街內快車道行駛，欲左轉民權路往英才路方向，謝姓男子（26歲）則是騎機車西屯路一段往英才路方向直行，兩車在西區民權路、西屯路一段發生碰撞。

警方獲報到場，歐男無受傷，謝男左腳擦挫傷，意識清醒，送往平等澄清醫院治療，暫無生命危險，全案後續蒐證後，交由交大事故組分析肇事原因，初判是違反號誌釀禍。