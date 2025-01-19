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消防節有感 侯友宜：支持改善警消退撫制度、提升退俸

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導

今天是1月19日消防節，新北市長侯友宜在臉書發文表態說，支持改善警消退撫制度、提升退俸，讓他們享有更完善的保障與照顧，讓他們的每一份付出，都能被溫柔以待。守護他們的現在，也守護他們的未來，是我們對英雄最真誠的回應。

侯友宜說，每個危急時刻，總有一群無畏的身影，他們走進危險，也帶回希望。在1月19日消防節這一天，要向這群堅守崗位的英雄們致上最深敬意，因為有你們，人們能在黑暗中看見光亮，城市的呼吸更加安穩，家園的溫暖得以延續。

藍綠近期為預算持續攻防，是看緊荷包還是為刪而刪，不斷隔空交戰。侯友宜該篇挺消防臉書發文下方，有人留言質疑「立委王鴻薇要砍掉消防員頭盔預算，一邊喊致敬，一邊要刪預算」。

國民黨立委王鴻薇提案對消防員的頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，質疑是要準備戰爭，提案減列預算1億元。民進黨立委蘇巧慧昨到新北樹林發放與總統聯名春聯也談及此事，她說，政府為消防員購買消防頭盔，被藍營立委質疑是要準備戰爭，因此刪掉預算，實在是毫無道理。

今天是1月19日消防節，新北市長侯友宜在臉書發文表態說，支持改善警消退撫制度、提升退俸，希望為消防員提升士氣。圖／取自侯友宜臉書
今天是1月19日消防節，新北市長侯友宜在臉書發文表態說，支持改善警消退撫制度、提升退俸，希望為消防員提升士氣。圖／取自侯友宜臉書

侯友宜 消防員

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