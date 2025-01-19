消防節有感 侯友宜：支持改善警消退撫制度、提升退俸

今天是1月19日消防節，新北市長侯友宜在臉書發文表態說，支持改善警消退撫制度、提升退俸，讓他們享有更完善的保障與照顧，讓他們的每一份付出，都能被溫柔以待。守護他們的現在，也守護他們的未來，是我們對英雄最真誠的回應。

侯友宜說，每個危急時刻，總有一群無畏的身影，他們走進危險，也帶回希望。在1月19日消防節這一天，要向這群堅守崗位的英雄們致上最深敬意，因為有你們，人們能在黑暗中看見光亮，城市的呼吸更加安穩，家園的溫暖得以延續。

藍綠近期為預算持續攻防，是看緊荷包還是為刪而刪，不斷隔空交戰。侯友宜該篇挺消防臉書發文下方，有人留言質疑「立委王鴻薇要砍掉消防員頭盔預算，一邊喊致敬，一邊要刪預算」。