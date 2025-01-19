中和老翁過馬路遭酒駕移工撞倒 3車接連輾過當場慘死

新北市中和區今天凌晨發生死亡車禍。87歲洪男今天凌晨3時許穿越員山路時，先遭酒後騎電動二輪車的印尼籍諾姓男移工撞上，隨後又被經過的1輛貨車、2輛計程車輾過當場死亡。警方發現諾男酒測值達0.22，詢後將4名駕駛依過失致死罪送辦。

據了解，被撞死的87歲洪姓老翁，今天凌晨3時許向家人表示要出門。洪男從住家離開後行經中和區員山路時，疑似要從路邊穿越馬路，此時24歲印尼籍諾姓移工酒後騎乘微型電動二輪車經過，當場撞上正穿越馬路的洪男，洪男被撞倒在馬路上失去意識，諾男肇事後立即至距離200公尺遠的員山派出所報案。

不料隨後1名24歲陳男駕駛小貨車行經，疑因下雨且天色昏暗未注意到洪男倒在路上當場輾過。陳男發現後立即將車停在路邊，但緊接著後方62歲李男、52歲張男駕駛計程車行經事故現場再度輾過躺在路中央的洪男。

警方及救護人員獲報到場，發現洪男傷勢嚴重已明顯死亡。警方對4人進行酒測，發現諾男酒測值達0.22，陳、李、張3人則未喝酒。詢後將諾男、陳男、李男及張男依過失致死罪移送法辦。