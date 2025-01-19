快訊

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

中和老翁過馬路遭酒駕移工撞倒 3車接連輾過當場慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天凌晨發生死亡車禍。87歲洪男今天凌晨3時許穿越員山路時，先遭酒後騎電動二輪車的印尼籍諾姓男移工撞上，隨後又被經過的1輛貨車、2輛計程車輾過當場死亡。警方發現諾男酒測值達0.22，詢後將4名駕駛依過失致死罪送辦。

據了解，被撞死的87歲洪姓老翁，今天凌晨3時許向家人表示要出門。洪男從住家離開後行經中和區員山路時，疑似要從路邊穿越馬路，此時24歲印尼籍諾姓移工酒後騎乘微型電動二輪車經過，當場撞上正穿越馬路的洪男，洪男被撞倒在馬路上失去意識，諾男肇事後立即至距離200公尺遠的員山派出所報案。

不料隨後1名24歲陳男駕駛小貨車行經，疑因下雨且天色昏暗未注意到洪男倒在路上當場輾過。陳男發現後立即將車停在路邊，但緊接著後方62歲李男、52歲張男駕駛計程車行經事故現場再度輾過躺在路中央的洪男。

警方及救護人員獲報到場，發現洪男傷勢嚴重已明顯死亡。警方對4人進行酒測，發現諾男酒測值達0.22，陳、李、張3人則未喝酒。詢後將諾男、陳男、李男及張男依過失致死罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪男(紅圈處)過馬路時被騎乘微型電動二輪車的諾姓移工(藍圈處)撞上。記者黃子騰／翻攝
洪男(紅圈處)過馬路時被騎乘微型電動二輪車的諾姓移工(藍圈處)撞上。記者黃子騰／翻攝
洪男被輾過後困在計程車底，救護人員立即搶救。記者黃子騰／翻攝
洪男被輾過後困在計程車底，救護人員立即搶救。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區員山路發生男子遭撞倒後輾死意外。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區員山路發生男子遭撞倒後輾死意外。記者黃子騰／翻攝

死亡 酒測

延伸閱讀

影／苑裡苗43線南勢里路段疑酒駕發生兩車對撞 3人送醫

不知撞到人？曳引車駕駛半夜輾斃路倒男 涉酒駕肇逃被逮

台中酒駕男機車罕見遭沒收 法官：供犯罪之物、不讓他再犯

「外國人轉換雇主線上媒合平台」上線 直聘雇主、移工媒合更即時

相關新聞

影／沙鹿民宅大火燒死祖孫 國中生慟：與弟逃生沒拉緊

台中市沙鹿區一處民宅今天清晨發生大火，一對祖孫被燒死，其中男國中生要拉國小弟弟逃生時，火煙太大，哥哥往一樓屋外逃出，弟弟...

台中沙鹿民宅清晨大火救出5人 阿公和孫子不治

台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，消防隊員救出5人，有3人嗆傷，最後在2樓陽台和廁所找到受困的阿公和孫子已OHCA，送醫...

影／苑裡苗43線南勢里路段疑酒駕發生兩車對撞 3人送醫

苗栗縣苑裡鎮苗43線道路南勢里路段18日晚間8點多發生車禍，一輛白色轎車與黑色轎車疑似有人酒駕發生對撞事故，造成3人受傷，車禍...

新北抓假車牌 停車開單通報警方

交通法規趨於嚴格，間接導致偽造車牌案件猖獗，新北市去年取締偽造車牌案242件，較前年49件暴增193件，增長率高達393...

中和老翁過馬路遭酒駕移工撞倒 3車接連輾過當場慘死

新北市中和區今天凌晨發生死亡車禍。87歲洪男今天凌晨3時許穿越員山路時，先遭酒後騎電動二輪車的印尼籍諾姓男移工撞上，隨後...

影／畫面曝光！台中騎士過路口 遭左轉廂型車撞飛半空

台中市歐姓男子在昨晚駕駛廂型車行經西區時，疑違規左轉，撞上當時騎機車直行的謝姓騎士，當場將謝撞飛半空中，機車碎片散落一地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。