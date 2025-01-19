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蝦皮貨車國道撞分向桿駕駛吊半空中 散落物釀2車追撞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

盧姓男子今天凌晨駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路，釀2車追撞，幸盧男有繫安全帶，肋骨骨折，經消防員綁繩垂吊救出車外送醫急救。

國道警察第五大隊調查，盧姓男子（35歲）今天凌晨2時26分許駕駛滿載蝦皮貨物包裹的貨車，行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，不明原因撞擊分向桿及槽化線分向設施，巨大撞擊力，造成車斗後方的包裹散落一地，還掉落高約4層樓高的平面道路。

貨車車頭被撞爛，半個車身懸在半空中，險些掉落地面，所幸盧男身上有繫安全帶，警消獲報趕抵現場，消防員怕破壞車體搶救，會導致車身重心不穩掉落平面道路，用繩索綁在盧男身上，用垂吊方式將盧男救下地面，緊急送醫。

盧男送醫時意識尚清楚，但身體疑有肋骨骨折及手腳多處擦挫傷，送醫搶救手術中。

事故發生後，由於貨物包裹散落一地，造成林姓男子（48歲）及王姓男子（22歲）駕駛的轎車閃避不及，輾壓掉落包裹發生事故，警方事後對林、王酒測，無酒駕行為；詳細肇責待國道警察調查釐清。現場事故於4時25分排除後，全線已恢復通車。

盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。記者石秀華／翻攝
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。記者石秀華／翻攝
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中（如圖），貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路。圖／讀者提供
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中（如圖），貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路。圖／讀者提供
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。記者石秀華／翻攝
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。記者石秀華／翻攝
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路。圖／讀者提供
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路。圖／讀者提供
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。圖／讀者提供
盧姓男子今天凌晨2時26分許駕載運蝦皮貨物的貨車行經國道10號西向2.2公里的鼎金系統路段時，突撞擊分向桿，車頭撞爛、車身懸在半空中，貨物散落國道並掉落高4樓高的平面道路（如圖）。圖／讀者提供
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