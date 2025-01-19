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影／韓國女大生返國前台中丟行李 警在公車找回解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

韓國兩名女大生在今年初到台灣旅遊一周，不過在10日要返韓前一天，不慎將背包遺失在公車裡，急得趕緊到派出所報案，警方了解狀況後，趕緊聯絡公車業者，順利在太平區的統聯客運停車場，發現背包，兩女大生找回背包，大讚台灣警察服務效率，開心合影。

第一警分局繼中所在10日晚間7時許，接獲兩名韓國女大生報案，背包在搭乘統聯客運302號公車時，不慎將背包遺失在公車裡，警員施勇任了解狀況後，趕緊聯絡公車業者，發現統聯客運在台中市有兩處公車休憩停車場，順利在太平區統聯客運新福停車場發現，二人遺失的後背包。

警員確認背包特徵與兩女描述相符後，立即協助取回後背包。

韓籍李姓女大生說，和友人已在台灣旅遊一周，即將離台返回韓國，當天搭公車下車後，發現後背包沒拿，且背包內還有護照、現金、耳機等物品，幸好有警察幫忙解圍，讓她們能順利回韓。

第一警分局提醒，民眾外出遊玩時務必注意自己隨身的財物，呼籲若不慎遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位。

兩名韓國女大生10日在台中旅遊時，不慎將背包遺失在公車，警員協助找回。圖／第一警分局提供
兩名韓國女大生10日在台中旅遊時，不慎將背包遺失在公車，警員協助找回。圖／第一警分局提供

公車 統聯 警察

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