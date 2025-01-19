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台中沙鹿民宅清晨大火救出5人 阿公和孫子不治
台中市沙鹿區今天清晨發生民宅大火，消防隊員救出5人，有3人嗆傷，最後在2樓陽台和廁所找到受困的阿公和孫子兩人當場已OHCA，送醫仍不治，起火原因由消防局調查中。
台中市消防局表示，今天清晨3時47分接到報案電話，指沙鹿區星河路發生民宅火警，現場建築物為二層樓磚造建物，一樓火煙竄出，部署水線搶救，火勢4時42分控制，5時24分撲滅，現場燃燒一、二樓雜物，燃燒面積約70平方公尺。
民宅內有5名住戶送醫，64歲王姓婦人、47歲姓吳姓男子意識清楚，15歲吳姓少年均意識清楚，但都有吸入性嗆傷，在梧棲童綜合醫院救治。但，71歲吳姓男子與14歲吳姓少年在現場即OHCA，送往梧棲童綜合醫院急救仍不治。
民宅大火竄升火煙從遠處就可看到，消防隊員到場傳出爆炸聲，先救出2男1女，獲知阿公和13歲孫子受困火場，後來在2樓的廁所及2樓陽台發現2人。消防員搶救時，發現屋內有許多雜物，在2樓陽台與2樓廁所找到受困者，2人失去生命跡象。
消防局為救火，派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。
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