18歲役男自行放假達205小時 桃院判決出爐

桃園施姓役男去年2月下旬進入新訓中心，期間2次周休竟自己放假離營，原訂4月中要到新竹市消防局報到，6天後才姍姍來遲，連檢察官傳喚也不理，桃園地院依替代役役男無故擅離職役累計逾7日罪判拘30日，緩刑2年交付保護管束，提供60小時義務勞務。

法官審酌，被告身為替代役男，竟未能善盡其憲法應盡義務，無故擅離職役，無視其職役代表社會責任及國民義務，妨害役政管理，影響所服勤務正常執行，同時破壞服役單位管理制度，被告犯後終能坦承犯行，兼衡被告家庭經濟狀況、智識程度、無前科素行、犯罪動機、目的及手段等情狀，量處適當之刑，諭知易科以示懲戒。

法官說，為修復被告犯罪行為破壞的法治秩序，並讓他了解、尊重法治的觀念，除宣告緩刑外，認為有必要給予被告一定的責任。因此依法規定，要求被告在判決確定後1年內，向指定的政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供60小時義務勞務。此外，命令被告在緩刑期間接受保護管束，以促使其重新做人，並觀察其改過的情況。若被告嚴重違反上述責任，且情況重大，檢察官可依規定撤銷緩刑，執行刑罰。

起訴指出，18歲施男為桃園市2024年第Z253梯次替代役役男，2024年2月26日徵集，新訓後入新竹市消防局服替代役，他明知替代役役男服勤期間，應依規定執行職役，不得任意擅離職役，竟4度違反替代役實施條例，分別為同年3月17日14至19時、3月31日20時至4月2日19時、4月15日9時至4月21日17時、4月29日8至9時無故擅離職役。