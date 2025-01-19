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新北抓假車牌 停車開單通報警方

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市交通警察大隊強化偽變造車牌查緝，大多來自網購。圖／新北交大提供
新北市交通警察大隊強化偽變造車牌查緝，大多來自網購。圖／新北交大提供
交通法規趨於嚴格，間接導致偽造車牌案件猖獗，新北市去年取締偽造車牌案242件，較前年49件暴增193件，增長率高達393％。新北交大除強化攔查，也與交通局、台北區監理所合作，只要停在收費車格被開立繳費單，系統就即時通報警方查緝。

偽造車牌可能衍生後續其他刑事案件，也危害治安，立法院本周才初審通過修正「道路交通管理處罰條例」，研擬加罰，甚至偽變造他車車牌、致人傷亡或偽造累犯，更會沒入車輛銷毀或拍賣。

新北交大分析，使用偽造車牌車主大多是牌照遭吊扣吊銷，為重新上路，導致民眾僥倖使用偽變造車牌上路；市府從去年7月1日執行「加強取締查緝偽變造車牌專案」，強化查緝使用假車牌不肖分子，維護交通秩序及防制潛在治安事件，如今又有新作法。

例如修正新北市警局「偽、變造號牌取締及移送作業程序」，若勤務中發現異常號牌，或有受理民眾申訴號牌遭冒用的交通違規案件，將追蹤攔查並查證比對車籍資料，如車主資料、車型、車色等不符，就依道路交通管理處罰條例相關規定舉發，並依刑法偽造文書罪嫌移送偵辦。

新北市警局也與新北交通局、台北區監理所建立偽變造號牌通報群組，若已吊扣銷牌照車輛停放收費車格，開繳費單時，系統會即時自動告警，轄區警分局立刻派遣警力到場舉發、移置保管或移送法辦，若員警到場車輛已駛離，則以雲龍車辨系統追蹤查緝；警方也針對各大拍賣或購物網站強化稽查，要求販售偽變造車牌下架，以免業者誤觸法令。

交通違規 假車牌 偽造文書 車主

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