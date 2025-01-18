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不知撞到人？曳引車駕駛半夜輾斃路倒男 涉酒駕肇逃被逮
宜蘭礁溪鄉今天發生一起死亡車禍，55歲李姓男子半夜倒臥在武暖路道路中間，遭一輛曳引車輾過死亡，陳姓駕駛竟未停車，涉肇事逃逸，4小時後被國道警察在國3龍潭地磅站攔下，經酒測有酒精反應，全案朝公共危險罪由礁溪警方調查釐清中。
礁溪警分局今天凌晨1時50分獲報，位於礁溪鄉武暖路發生交通事故，警方到場調查了解，52歲陳姓男子於凌晨1時許，駕駛營業曳引車沿著武暖路西往東的方向行駛，行至事故地點時，疑因不慎輾壓不明原因倒臥路中的55歲李姓男子，造成李男當場死亡。
警方指出，陳姓駕駛竟未停車處理，反而肇事逃逸，經警方立即組成專案小組調閱監視器畫面分析追緝，於4個小時內，協請國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊，在國道3號龍潭地磅站攔查該輛車，經對駕駛實施酒測，有酒精反應，涉嫌酒駕及肇事逃逸。
陳姓駕駛解釋，開車當下發現道路中間有異物，他以為有避開閃過，當下不知道把人輾過。礁溪警分局呼籲，夜間行車應注意減速慢行，發生交通事故時須停車報警處理，行車勿酒駕，肇事逃逸致人死傷觸犯刑法罪加一等。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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