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平鎮關懷低收餐會 大溪警贈每低收戶4千2

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

農曆春節將至，桃園市副市長王明鉅今天下午出席平鎮歲末佳節關懷餐會暨社會福利宣導，中壢仁海宮贈2千禮券關懷低收家庭，大溪警方與宮廟結合捐贈清寒弱勢家庭每戶總共4200元禮金，王明鉅說，市長張善政重視、推動增加三節禮金及多項社會福利政策，感謝社會企業捐贈關懷低收弱勢家庭活動，分享佳節喜悅。

平鎮這項歲末佳節關懷餐會，平鎮區公所邀請平鎮區低收入戶家庭參與，由中壢仁海宮每戶2000元禮金及300份平安麵，天得歐氏慈善基金會等機構也分贊助日常生活物資，讓平鎮轄區弱勢家庭提前感春節溫暖。

大溪內栅派出所結合迎富送窮廟、蓮座山觀音寺及國堡門國際金屬3單位，分別捐贈大溪低收戶，每戶1600、1600及1000元共4200元禮金，警方2 天內將禮金及生活物資，分別捐贈50戶清寒低收家庭提前過年，警方也趁機向民眾宣導假貸款、假求職及假投資等防詐觀念。

王明鉅表示，張善政上任以來重視社會福利，三節禮金提高至2500元，國中小學生營養午餐免費及成立婦幼局，推出好孕專車、心理諮商服務，透過周全婦幼政策，關懷市民，感謝仁海宮及企業幫助弱勢家庭，希望拋磚引玉喚起更多企業響應，為社會增添溫暖與關懷。

桃園市副市長王明鉅（左）關懷餐會感謝仁海宮董事長王介禧（右 ）贈弱勢家庭禮金及麵。圖／市政府提供
桃園市副市長王明鉅（左）關懷餐會感謝仁海宮董事長王介禧（右 ）贈弱勢家庭禮金及麵。圖／市政府提供
大溪分局與宮廟結合發放低收弱勢家庭每戶4200元禮金及日常用品，提前過年。圖／大溪分局提供
大溪分局與宮廟結合發放低收弱勢家庭每戶4200元禮金及日常用品，提前過年。圖／大溪分局提供
桃園市副市長王明鉅（左）關懷餐會感謝仁海宮董事長王介禧（右 ）發放弱勢家庭禮金及麵。圖／市政府提供
桃園市副市長王明鉅（左）關懷餐會感謝仁海宮董事長王介禧（右 ）發放弱勢家庭禮金及麵。圖／市政府提供
大溪分局與宮廟結合發放低收弱勢家庭每戶4200元禮金及日常用品，提前過年。圖／大溪分局提供
大溪分局與宮廟結合發放低收弱勢家庭每戶4200元禮金及日常用品，提前過年。圖／大溪分局提供

低收入戶 弱勢家庭 春節 桃園 王明鉅

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