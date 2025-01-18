吉伊卡哇搶台灣銀行？人氣角色兇喊「錢拿來」 斗六警防搶演練超逼真

日本動漫畫家Nagano創作的「吉伊卡哇」風靡全台，雲林縣斗六分局今天在台灣銀行斗六分行一場年前防搶演練，請出「吉伊卡哇」當主角，過程逼真，日本來的主角更吸睛，充分達到宣傳效果。

斗六警分局防搶演練結合風潮，2名偵查隊員戴上面具，巧扮小八、烏薩奇，身著雨衣「搶銀行」，歹徒小八哭著說「最討厭詐欺，就是因為被騙才搶銀行」，烏薩奇「少廢話，錢拿來」，兩人搶錢到手，離開時被趕到的警察制服在地，束手就擒。

整起演練從勤指中心接獲銀行警鈴通報，迅速派員到達現場，並通報線上巡邏員警到場支援，在歹徒小八駕車逃逸，也被快打警力攔截，運用空拍機由高空追蹤，演練過程逼真，引來不少民眾圍觀。

現場吉伊卡哇粉絲忍不住吐槽「小八、烏薩奇怎麼會淪落到走投無路搶銀行」、「日本人還跑來搶台灣銀行」，有笑點也很吸睛，達到宣傳效果。