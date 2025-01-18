北市消防局30周年推限定版LINE貼圖 5里獲防災認證

台北市消防局歡慶成立30周年，除了推出超可愛的30周年慶限定版LINE貼圖，今天更在台北市立兒童新樂園舉辦119防災宣導活動，邀請產業、政府、教育、非營利組織等單位共襄盛舉，副市長張溫德也蒞臨現場，表揚5個里榮獲內政部韌性社區一星、二星標章認證，肯定推動防災工作。

台北市消防局表示，自1995年7月10日成立，持續守護市民近30年，本次活動為慶祝成立30周年，同時響應台北市與新北市即將舉辦的「2025雙北世界壯年運動會」活動，特別邀請世壯運吉祥物「壯寶Strong」跨界助陣，讓防災宣導更加有趣生動。

台北市消防局說，今天的防災主題體驗包括「VR體驗—防火大作戰」、「消防文創—拼豆鑰匙圈DIY」、「消防小英雄—小小消防員體驗區」，讓市民朋友不僅能學習到重要的防災知識，還能親手打造專屬於自己的紀念品。

現場設置豐富多元的互動體驗攤位，還有LINE FRIENDS人氣明星「熊大」與「兔兔」一起加入防災陣線，帶領大家體驗學習防災知識，並攜手推出「LINE FRIENDS 防災一起來 ft.台北市消防局」30周年慶限定版LINE貼圖，貼圖全部收益都將會拿來做公益。

台北市近年來積極推動社區災害防救工作，致力提升社區防災自救能力，張溫德也蒞臨表揚指南里、朱崙里社區榮獲內政部韌性社區一星標章認證，以及大湖里、中華里、大屯里社區榮獲內政部韌性社區二星標章認證。