北市男從天母某百貨7樓墜落送醫亡 警交叉釐清排除外力因素
37歲賴姓男子今天下午從北市天母某百貨公司墜落，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警方調閱監視器畫面，初步排除外力因素，將依程序報請檢察官相驗釐清死因，確認無虞，遺體再發還家屬。
士林警方今天下午3點2分獲報，天母某百貨公司有墜樓意外，趕抵發現賴男已沒有呼吸心跳，送榮總醫院搶救，下午4點醫院宣告不治。
警方事後調閱監視器畫面，儘管沒有拍到墜樓瞬間，但經交叉釐清，認定他從7樓窗戶墜落，排除外力因素，並通知死者家屬。死者母親獲悉死訊相當難過，但由於死者生前飽受情緒困擾，且留有遺書，沒有太多意見。
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