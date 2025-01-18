高雄男遭惡鄰持刀猛刺全身是洞 警遭疑「吃案」真相曝

高市周黃男子與鄰居陳姓男子長期因停車等問題不睦，14日晚間雙方倒垃圾起衝突，陳男兄弟毆打周黃，警方獲報已無現場，至周黃住處查訪，先依打架社維法處置，後因周黃身體不適送醫，才知腹、背滿是遭刀刺傷的小洞，家屬提告殺人未遂及傷害，外界質疑警方「吃案」，警方今公布秘錄器還原真相。

臉書社團「林園大小事全都PO」今有網友貼出一則貼文，開端即指「預謀殺人案」，案發時間在14日晚間6時18分至6時50分，案發地點在林園區東林西路364巷與463巷，並指此案警方已介入調查，被害人身體遭多處刺傷，仍在醫院觀察治療，為求事發還原，懇求當時有經過居民提供影片、照片或行車記錄器。

轄區林園警分局指出，這起案件林園所警方於14日晚間6時30分許接獲通報，指東林西路364巷有糾紛，通知線上警網前往處理。

警方查訪了解，當時周黃姓男子（42歲）與鄰居陳姓男子（65歲）長期有糾紛不睦，當晚兩人倒垃圾時發生肢體衝突，警方到場時已無現場，警方進入周黃住處，被害人妻子表示與鄰居發生打架，不需警方協助，後見周黃身體不適，協助叫救護車送醫，原以為是打架事件，因此先依違反社會秩序維護法處理。

後被害人送醫後，被發現全身腹、背和手腳有刺傷，後續家屬提出診斷證明，提告陳男兄弟傷害及殺人未遂，警方在陳家花圃查扣水果刀，後續會再通知陳男兄弟到案說明。

原PO周黃先生接受本報記者訪問時陳述案發過程，指受傷的傷者是他哥哥，周黃男子說，哥哥從事化工業，哥哥一家住東林西路，長期因停車、置放盆栽和講話聲量和鄰居陳姓男子有糾紛不睦。

當晚哥哥外出倒垃圾，和陳男兄弟口角，莫名遭兄弟倆毆打，警方到場處理，進屋後哥哥詢問，大嫂指當下不需警方處理，後因哥哥身體不適，被救護車送醫，直到醫院，脫衣才知衣服都是血，哥哥腹、背和手臂都是遭刀刺傷的小洞，目前仍住院治療。