以為可獲利…女子誤信假投資損失3百萬元 苗栗警逮車手

苗栗市50歲蕭姓女子去年誤信股票投資廣告，交付新台幣300多萬元，想提取投資獲利金時被拒，才發現遭詐騙報警，蕭女昨天配合警方約出詐騙集團成員，成功逮捕女性車手，依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，日前接獲蕭姓女子報案，指她去年10月在臉書（Facebook）瀏覽到股票投資廣告，以為可快速獲利，因此以面交方式交付逾300萬元給「投資理財專員」。

警方指出，蕭女日前試圖提取投資獲利金時卻遭拒，才驚覺受騙並報警求助，警方確認是典型假投資詐騙，立即展開調查並制定逮捕計畫。

蕭女與警方合作，假意要再投資190萬元，約出詐騙集團成員面交。警方表示，昨天下午3時前往埋伏，順利逮捕28歲林姓女車手，並查扣「投資理財專員」識別證、手機及假收據等犯罪證物，依詐欺罪及「洗錢防制法」移送苗栗地檢署擴大偵辦。