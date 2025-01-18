以為可獲利…女子誤信假投資損失3百萬元 苗栗警逮車手
苗栗市50歲蕭姓女子去年誤信股票投資廣告，交付新台幣300多萬元，想提取投資獲利金時被拒，才發現遭詐騙報警，蕭女昨天配合警方約出詐騙集團成員，成功逮捕女性車手，依法送辦。
苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，日前接獲蕭姓女子報案，指她去年10月在臉書（Facebook）瀏覽到股票投資廣告，以為可快速獲利，因此以面交方式交付逾300萬元給「投資理財專員」。
警方指出，蕭女日前試圖提取投資獲利金時卻遭拒，才驚覺受騙並報警求助，警方確認是典型假投資詐騙，立即展開調查並制定逮捕計畫。
蕭女與警方合作，假意要再投資190萬元，約出詐騙集團成員面交。警方表示，昨天下午3時前往埋伏，順利逮捕28歲林姓女車手，並查扣「投資理財專員」識別證、手機及假收據等犯罪證物，依詐欺罪及「洗錢防制法」移送苗栗地檢署擴大偵辦。
苗栗警分局提醒，面對股票、基金或虛擬貨幣等投資應提高警覺，建議向合法金融機構或專業人士諮詢，選擇合法交易管道，以免成為詐騙受害者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言