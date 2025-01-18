快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

以為可獲利…女子誤信假投資損失3百萬元 苗栗警逮車手

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗市50歲蕭姓女子去年誤信股票投資廣告，交付新台幣300多萬元，想提取投資獲利金時被拒，才發現遭詐騙報警，蕭女昨天配合警方約出詐騙集團成員，成功逮捕女性車手，依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，日前接獲蕭姓女子報案，指她去年10月在臉書（Facebook）瀏覽到股票投資廣告，以為可快速獲利，因此以面交方式交付逾300萬元給「投資理財專員」。

警方指出，蕭女日前試圖提取投資獲利金時卻遭拒，才驚覺受騙並報警求助，警方確認是典型假投資詐騙，立即展開調查並制定逮捕計畫。

蕭女與警方合作，假意要再投資190萬元，約出詐騙集團成員面交。警方表示，昨天下午3時前往埋伏，順利逮捕28歲林姓女車手，並查扣「投資理財專員」識別證、手機及假收據等犯罪證物，依詐欺罪及「洗錢防制法」移送苗栗地檢署擴大偵辦。

苗栗警分局提醒，面對股票、基金或虛擬貨幣等投資應提高警覺，建議向合法金融機構或專業人士諮詢，選擇合法交易管道，以免成為詐騙受害者。

苗栗蕭姓女子誤信股票投資廣告，交付新台幣300餘萬元後才發現遭詐騙，隨即報警處理。蕭女17日配合警方約出詐團成員，成功逮捕一名女性車手（白衣），警方詢後依法送辦。圖／警方提供
苗栗蕭姓女子誤信股票投資廣告，交付新台幣300餘萬元後才發現遭詐騙，隨即報警處理。蕭女17日配合警方約出詐團成員，成功逮捕一名女性車手（白衣），警方詢後依法送辦。圖／警方提供

苗栗市 詐騙集團 警察 車手

延伸閱讀

就任嘉義地檢署檢察長 蔡宗熙：檢察官當謙遜並敬畏職掌

苗栗焚化廠啟動整改！當年幸運趕上「最後一班列車」

苗栗主題公園、特色牧場 親子歡樂體驗

苗栗三灣4.8度！ 逐日回暖 吳德榮：小年夜有寒流機率

相關新聞

影／與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

彰化縣員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口，在今天下午1點半發生民間救護車與機車相撞事故，機車女騎士當場失去生命...

北市天母知名百貨驚傳墜樓 一男子無呼吸心跳急送醫

台北市士林區一家知名百貨公司，今天下午3點多發生墜樓案，一名年約35歲男子從高處墜落一樓大馬路上，當場沒有呼吸心跳，送醫...

影／捷運蘆洲站外十字路口大型吊車滑墜地 砸出一道溝

新北市蘆洲區今天中午有1輛載運大型吊車的曳引拖板車，行經捷運蘆洲站外三民、中正路口時，吊臂突然開始旋轉，導致吊車重心不穩...

高雄男遭惡鄰持刀猛刺全身是洞 警遭疑「吃案」真相曝

高市周黃男子與鄰居陳姓男子長期因停車等問題不睦，14日晚間雙方倒垃圾起衝突，陳男兄弟毆打周黃，警方獲報已無現場，至周黃住...

以為可獲利…女子誤信假投資損失3百萬元 苗栗警逮車手

苗栗市50歲蕭姓女子去年誤信股票投資廣告，交付新台幣300多萬元，想提取投資獲利金時被拒，才發現遭詐騙報警，蕭女昨天配合...

彰化救護車碰撞事故起火爆炸 機車女騎士命危

彰化員林76快速道路橋下今天下午1時許，發生1輛民間救護車與機車交通事故，救護車起火爆炸嚇壞路人，車上2人自行脫困，女騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。