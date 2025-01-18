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影／與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光
彰化縣員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口，在今天下午1點半發生民間救護車與機車相撞事故，機車女騎士當場失去生命跡象，救護車起火燃燒，救護車的正副駕駛受傷，所幸自行脫困送醫，肇事原因調查中。
目擊者指出，救護車與機車相撞後，聽到爆炸聲，就起火燃燒，場面相當嚇人，彰化消防局接獲通報後，第二大隊調派消防車3輛、救護車3輛及消防人員13人前往搶救，火勢在20分鐘後控制，下午2點10分完全熄滅。
其中28歲張姓女機車騎士當場失去生命跡象，送醫後仍傷重不治，民間救護車李姓副駕駛送員基醫院，李男胸椎骨折，無生命危險，另一名救護車駕駛受傷、意識清楚送員生醫院救治中，幸好當時救護車內並無病患，肇事原因調查中。
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