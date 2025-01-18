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與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

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影／與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口，在今天下午1點半發生民間救護車與機車相撞事故，機車女騎士當場失去生命跡象，救護車起火燃燒，救護車的正副駕駛受傷，所幸自行脫困送醫，肇事原因調查中。

目擊者指出，救護車與機車相撞後，聽到爆炸聲，就起火燃燒，場面相當嚇人，彰化消防局接獲通報後，第二大隊調派消防車3輛、救護車3輛及消防人員13人前往搶救，火勢在20分鐘後控制，下午2點10分完全熄滅。

其中28歲張姓女機車騎士當場失去生命跡象，送醫後仍傷重不治，民間救護車李姓副駕駛送員基醫院，李男胸椎骨折，無生命危險，另一名救護車駕駛受傷、意識清楚送員生醫院救治中，幸好當時救護車內並無病患，肇事原因調查中。

員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供
員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供
員林市台76快速道路下方今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，救護車起火，造成一死二傷。圖／翻攝黑色豪門企業
員林市台76快速道路下方今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，救護車起火，造成一死二傷。圖／翻攝黑色豪門企業
員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供
員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供
員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供
員林市台76快速道路下方員集路二段與萬年路口今天下午發生民間救護車與機車相撞事故，造成一死二傷。圖／彰化消防局提供

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