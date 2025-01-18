彰化救護車碰撞事故起火爆炸 機車女騎士命危
彰化員林76快速道路橋下今天下午1時許，發生1輛民間救護車與機車交通事故，救護車起火爆炸嚇壞路人，車上2人自行脫困，女騎士當場無呼吸心跳送醫搶救，詳細肇因待釐清。
彰化縣消防局下午1時32分據報，員林市員集路二段386巷與萬年路一段交叉路口，1輛民間救護車與機車發生車禍，機車騎士倒臥路邊；救護車起火燃燒，車上載有氧氣鋼瓶，未載患者，駕駛與副駕駛自行脫困，無人員受困。
消防人員抵達現場布設水線滅火搶救，火勢於下午1時51分獲得控制，下午2時10分完全熄滅。救護車駕駛及副駕駛意識清醒，送醫治療；機車女騎士經評估沒有呼吸心跳，送往醫院搶救。
彰化縣警察局員林分局表示，民間救護車沿員集路二段386巷東往西方向直行，機車沿萬年路一段南往北方向直行，2輛車發生交通事故，救護車撞擊後起火燃燒，初步了解疑為機車駕駛闖紅燈，詳細肇事原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言