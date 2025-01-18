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愛狗遭抱走撂人打死好友 雄檢討67萬犯保金1理由敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄龔姓男子被懷疑抱走蔡姓友人幼犬，蔡男嗆他「拿命來陪狗仔」，指揮楊姓男子等3人夥同3少年圍毆龔男，龔搶救後不治，蔡男等人被依傷害、傷害致死罪2年10月至9年不等徒刑確定。龔男家屬案發後獲67萬元犯罪被害人補償，雄檢向蔡索討該款項，但法院認為龔男死亡與他無關，判雄檢敗訴。

判決指出，蔡男飼養的土狗生了多隻幼犬，送養後僅留1隻飼養，但蔡男發現龔男抱走幼犬，龔男遭追討仍未歸還，蔡後來傳訊嗆龔「齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」「你最好是用你這條命來賠這隻狗仔」，雙方因此爆發衝突。

2019年3月10日上午，龔男前往蔡男的鴿舍多次，在場少年見龔男上門通知蔡男，蔡男便透過手機遙控李男、蔣男、楊男及3名少年，下達圍毆指示，一行人毆打龔男4至5分鐘，直到龔男倒地不起，才報案將他送往小港醫院搶救。

龔男到院搶救1個月後，最終仍宣告不治法院審理後，蔡男最終僅依傷害罪判2年10月，動手蔣男、李男等人，則判7年6月不等徒刑確定。

龔男家屬案發後獲67萬元犯罪被害人補償金，雄檢認為蔡男與龔男死亡有關，依犯罪被害人權益保障法規定，向蔡男追討該筆款項。

高雄地院審理時，法官認為蔡男與龔男死亡原因無關，並非犯保法中所指的犯罪行為人，先前龔母向蔡男求償，也被法院認定蔡不需為龔男死因負責，綜合以上原因，判雄檢求償無理，蔡男免賠償雄檢代償的犯罪被害人補償金。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

幼犬 死亡 被害人

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