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影／女兒誤上公車...母焦急求助 警直驅終點站等到人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市一名11歲女童，日前和媽媽出門，不料卻誤上公車轉眼消失，父母焦急向警方求助，警方趕緊在公車站點蹲點，最後順利找到女童。

台北市文山一警分局木柵派出所，日前接獲一名神情焦急的爸爸報案，他說11歲的女兒與媽媽，在木柵路三段等候公車時，女兒趁媽媽不注意時離開，媽媽察覺時已失去蹤影。警員呂楚霖獲報後立即協助尋找走失女童。

警方調閱監視器，才發現穿著白色背心的女童，疑似誤搭上往公館方向行駛的欣欣客運236區間公車。呂員迅速確認公車車號並試著聯繫司機，請求協助查看車內有無女童在車上，由於公車行駛途中無法即時停車，但經過了解，公車將會循路線返程行經文山第一分局站牌，因此陪同女童的父母前往該站點守候。

公車返程行經抵達站點時，呂員迅速登車查看，果然在車內找到失聯女童，女童因驚慌而顫抖不止，見到爸媽，忐忑不安的神情轉化為笑容，並緊緊擁抱雙親，母女終於平安團聚，化解一場驚魂記。

文山一分局警員呂楚霖（左一），協助誤上公車的女童（右二）順利找到父母。記者廖炳棋/翻攝
文山一分局警員呂楚霖（左一），協助誤上公車的女童（右二）順利找到父母。記者廖炳棋/翻攝

公車 北市 父母

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