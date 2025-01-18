國1北上民雄段深夜3車連環撞 聯結車煞不住...撞爛車2人傷

國道1號北向264.4公里嘉義民雄路段今天凌晨2點12分有3車連環撞，一輛白色休旅車疑未注意車前狀況，追撞前方小貨車，再失控撞上內側護欄，後方另一輛聯結車煞車不及，逕直撞上小貨車，休旅車及小貨車駕駛輕傷，2人都自行就醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

國道警方表示，國道1號北向264.4公里3車追撞事故，初判為休旅車駕駛疑因未注意車前狀況追撞小貨車，休旅車失控碰撞上內側護欄，小貨車遭撞擊後占用外側車道，營全聯結車再碰撞小貨車後，失控再碰撞內側護欄。

車輛追撞衝擊力道猛烈，休旅車、小貨車幾乎被撞爛，就連聯結車的車頭也嚴重毀損，零件散落滿地，警消獲報到場救援，休旅車駕駛及小貨車駕駛輕傷，事後自行就醫，事故占用全線車道，事故在清晨3點33分排除。