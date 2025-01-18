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國1北上民雄段深夜3車連環撞 聯結車煞不住...撞爛車2人傷
國道1號北向264.4公里嘉義民雄路段今天凌晨2點12分有3車連環撞，一輛白色休旅車疑未注意車前狀況，追撞前方小貨車，再失控撞上內側護欄，後方另一輛聯結車煞車不及，逕直撞上小貨車，休旅車及小貨車駕駛輕傷，2人都自行就醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
國道警方表示，國道1號北向264.4公里3車追撞事故，初判為休旅車駕駛疑因未注意車前狀況追撞小貨車，休旅車失控碰撞上內側護欄，小貨車遭撞擊後占用外側車道，營全聯結車再碰撞小貨車後，失控再碰撞內側護欄。
車輛追撞衝擊力道猛烈，休旅車、小貨車幾乎被撞爛，就連聯結車的車頭也嚴重毀損，零件散落滿地，警消獲報到場救援，休旅車駕駛及小貨車駕駛輕傷，事後自行就醫，事故占用全線車道，事故在清晨3點33分排除。
國道警方表示，3車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
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