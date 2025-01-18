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彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

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彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰基醫學中心最近播映有關大陸人權的「國有器官」紀錄片，外科部並發表聲明譴責非法器官仲介，彰基昨天傍晚即接獲恐嚇信，聲稱已在院內放置多顆爆炸物，要求取消紀錄片播映，否則要讓彰基「血流成河」，彰化警方接獲報案趕往搜索，未發現爆裂物。

彰基接獲一恐嚇信威脅後，今天上午發表聲明，嚴厲譴責此恐嚇行為，並強調「彰基醫學中心始終秉持醫學倫理與道德，堅定反對任何形式的非法器官仲介行為。彰基不會因為任何威脅或暴力手段而動搖立場，亦絕不容許公共安全受到侵害。」

彰化警分局表示，在接獲彰基報案後，立即派鑑識及偵查隊人員趕到彰基清查，並未發現任何可疑爆裂物，強調警方會加強彰基巡邏外，如彰基仍要播映此一紀錄片，應通報警方到場，確保醫院員工及病患的安全，警方也正在清查恐嚇門的IP位址。

去年十月間，縣議員莊陞漢宣布在彰化市生活藝文館播映「國有器官」紀錄片時，彰化縣議會的公眾信箱即接獲恐嚇信，揚言在莊陞漢服務處與縣議會放置炸彈，彰化警方經清查後，議會都未發現爆裂物。

警方表示，縣議會被恐嚇置放爆裂物案，事後查出IP位址在國外，研判此次彰基播映「國有器官」紀錄片，外科部並發表聲明譴責非法器官仲介，手法及恐嚇言語相近，恐嚇人應是相同。

彰基醫學中心表示，此一恐嚇事件無疑對全社會敲響警鐘，由於醫療機構肩負守護生命的神聖使命，任何以暴力或威脅手段干擾醫療秩序的行為，都應受到全社會的唾棄與譴責。彰基強調，「醫療倫理與道德是所有醫療人員的核心價值，我們堅信，唯有不屈服於惡勢力，才能守護病患權益，維護社會的公義與良善」。

彰基醫學中心也藉此機會再次呼籲醫療界，堅守專業精神，抵制非法器官交易；同時希望民眾能持續支持合法、正當的醫療行為，共同守護台灣珍貴的醫療資源與人道精神。

彰基醫學中心最近播映有關大陸人權的「國有器官」紀錄片，昨天傍晚即接獲恐嚇信，聲稱已在院內放置多顆爆炸物，要求取消紀錄片播映，否則要讓彰基「血流成河」。本報資料照片
彰基醫學中心最近播映有關大陸人權的「國有器官」紀錄片，昨天傍晚即接獲恐嚇信，聲稱已在院內放置多顆爆炸物，要求取消紀錄片播映，否則要讓彰基「血流成河」。本報資料照片

器官 恐嚇 醫學中心

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