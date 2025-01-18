交通法令加嚴 偽造車牌猖獗 新北取締量暴增393%

交通法規近年愈修愈嚴，如嚴重超速下修、酒駕當場扣繳牌照等，駕駛為上路鋌而走險，導致偽造車牌案件猖獗，新北市2024年取締偽造車牌案242件，較2023年年49件暴增193件，增長率高達393％。新北市交大除強化攔查，也與交通局、台北區監理所合作，透過通報群組，只要停在收費車格並被開立繳費單，系統就會即時通報警方前往查緝，盼遏止歪風。

假偽造車牌可能衍生後續其他刑事案件，立法院本周才初審通過修正「道路交通管理處罰條例」，研擬加罰，甚至偽變造他車車牌、致人傷亡或偽造累犯，更會沒入車輛銷毀或拍賣。

新北交大統計，偽造車牌取締案件逐年增加，113年取締偽變造號牌案件242件，較112年49件增加193件，成長數393.88%。

新北交大分析，使用偽造車牌車主，大多是牌照遭吊扣、銷，為了重新上路、規避交通違規舉發、規避刑案查緝及權利車等因素，主因在於嚴重超速修法下修標準至超過速限40公里，以及酒駕當場扣繳牌照，增加民眾違規遭扣牌機會，另未定期檢驗或無照駕駛大車也會面臨吊扣牌照處罰，導致民眾僥倖使用偽變造車牌上路。

交大指出，市府從去年7月1日執行「加強取締查緝偽變造車牌專案」，強化查緝使用假車牌不肖分子，維護交通秩序及防制潛在治安事件。

也修正新北市警局「偽、變造號牌取締及移送作業程序」，若勤務中發現異常號牌，或有受理民眾申訴號牌遭冒用的交通違規案件，將追蹤攔查並查證比對車籍資料，如車主資料、車型、車色等不符，將依道路交通管理處罰條例相關規定舉發，並依刑法偽造及行使特種文書罪嫌移送偵辦。

新北市警局也與新北交通局、台北區監理所合作，建立偽變造號牌通報群組，若已吊扣銷牌照車輛停放收費車格並經開立繳費單時，系統會即時自動告警，轄區分局會立刻派遣警力到場製單舉發、移置保管及移送法辦，若員警到場車輛已駛離，還會以雲龍車辨系統追蹤查緝。