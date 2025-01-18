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影／高雄中山四路下班車水馬龍 紅燈他沒停...前車倒楣被撞上分隔島

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市中山四路每逢上下班尖峰期車水馬龍，陳姓男子昨晚6時許駕車行經快車道欲向右變換車道時，未注意前方由梅姓女子駕駛的轎車已停紅燈，直直追撞車屁股，導致梅女轎車衝上分隔島，右後車身凹個洞，所幸2人均未受傷。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高市前鎮區中山四路，只見當時正逢下班尖峰時間，影片中左側一排車輛停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，直直往前駛追撞前方車釀追撞，導致自己的白車保險桿也脫落。

轄區前鎮警分局表示，這起事故發生在昨晚6時許的中山四路北上快車道，當時陳姓男子（59歲）駕車沿中山四路中間快車道南向北欲向右變換車道，梅姓女子（55歲）駕車沿中山四路中間快車道南向北停等紅燈。

當時陳男疑未注意車前狀況，且未與前車保持安全距離，車頭撞及梅女轎車右後車尾，造成梅女轎再被推撞向左偏衝上分隔島，右側車身凹了一個洞，事故造成現場交通一度堵塞，所幸2人均未受傷；詳細車禍肇責由交通大隊釐清。

高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車；圖為遭追撞的轎車右後車身凹一個洞。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車；圖為遭追撞的轎車右後車身凹一個洞。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車釀事故。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車釀事故。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車；圖為遭追撞的轎車右後車身凹一個洞。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區中山四路昨晚6時許正逢下班尖峰時間，一排車輛在左側停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，往前駛追撞前方車；圖為遭追撞的轎車右後車身凹一個洞。記者石秀華／翻攝

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