影／高雄中山四路下班車水馬龍 紅燈他沒停...前車倒楣被撞上分隔島

高市中山四路每逢上下班尖峰期車水馬龍，陳姓男子昨晚6時許駕車行經快車道欲向右變換車道時，未注意前方由梅姓女子駕駛的轎車已停紅燈，直直追撞車屁股，導致梅女轎車衝上分隔島，右後車身凹個洞，所幸2人均未受傷。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高市前鎮區中山四路，只見當時正逢下班尖峰時間，影片中左側一排車輛停等紅燈，但一輛白色轎車未見前方車已停下，直直往前駛追撞前方車釀追撞，導致自己的白車保險桿也脫落。

轄區前鎮警分局表示，這起事故發生在昨晚6時許的中山四路北上快車道，當時陳姓男子（59歲）駕車沿中山四路中間快車道南向北欲向右變換車道，梅姓女子（55歲）駕車沿中山四路中間快車道南向北停等紅燈。